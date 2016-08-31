Hakkâri'de askeri konvoya bombalı saldırı; 1 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı!

Hakkari - Çukurca karayolunda seyir halinde olan askeri konvoyun geçişi esnasında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yeni Şafak'ın haberine göre, olay Hakkari-Çukurca karayolunun 20. kilometresinde bulunan Geçimli köyü yakınlarında meydana geldi. PKK üyeleri tarafından yola tuzaklanan patlayıcılar, askeri konvoyun geçişi esnasında infilak ettirildi.

Askeri konteyner yüklü bir TIR'ın altında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Patlamanın şiddetiyle devrilen TIR kullanılamaz hale gelirken, dorsesindeki askeri konteyner ise yola savruldu.

Patlamada hayatını kaybeden ile yaralanan şahıslar Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.