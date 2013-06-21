Hakkari'de askeri helikoptere ateş açıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Asayiş Kolordu Komutanı’nı taşıyan helikoptere ateş açıldı. Hasar gören helikopter emniyetli iniş yaptı.

Açıklamada hasar gören helikopterin emniyetli iniş gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"20 Haziran 2013 Perşembe günü saat 18.40 sularında, içinde Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı ile 3’üncü Tümen Komutanının da bulunduğu komuta heyetini taşıyan Komuta-Kontrol helikopterine (S-70) teröristler tarafından Hakkâri ili Yüksekova ilçesi İkiyaka Dağlarından dört el ateş edilmiş; helikopter kaçınma manevrası yaparak ateş bölgesinden süratle uzaklaşmış ve emniyetli bir şekilde Hakkâri Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına inmiştir.

Helikopter üzerinde yapılan kontrolde, bir merminin helikopterin sağ kargo ön camından girerek, helikopterin ana kirişlerine hasar verdiği ve kontrol kutusunun üst çeperinde kaldığı tespit edilmiştir.