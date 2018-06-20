Hakkari'de askeri araca roketli saldırı: 2 şehit, 1 yaralı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Çukurca ilçesine bağlı Uzundere köyü Harkabirim Tepe Üs Bölgesi\'nden inen askeri araçlara PKK\'lı teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Bugün saat 10.30 sıralarında, Çukurca ilçesine bağlı Uzundere köyü Harkabirim Tepe Üs Bölgesi\'nden inen askeri araçlara, Dolabaren Tepe mevkiinde PKK\'lı teröristler roketatarlı saldırıda bulundu. Saldırıda, 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Hakkari Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.