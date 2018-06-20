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Hakkari'de askeri araca roketli saldırı: 2 şehit, 1 yaralı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca ilçesine bağlı Uzundere köyü Harkabirim Tepe Üs Bölgesi'nden inen askeri araçlara PKK'lı teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi

20 Haziran 2018 16:08

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Çukurca ilçesine bağlı Uzundere köyü Harkabirim Tepe Üs Bölgesi\'nden inen askeri araçlara PKK\'lı teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.
Bugün saat 10.30 sıralarında, Çukurca ilçesine bağlı Uzundere köyü Harkabirim Tepe Üs Bölgesi\'nden inen askeri araçlara, Dolabaren Tepe mevkiinde PKK\'lı teröristler roketatarlı saldırıda bulundu. Saldırıda,  2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Hakkari Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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