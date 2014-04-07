Hakkari'de asker ve polis karakol protestosuna müdahale etti

Hakkari'nin Kato Dağı yakınındaki Mesken Dağı'nda askeri operasyon ve karakollar yapılacağı gerekçesiyle, protesto için bölgeye giden BDP'li gruba, askerler müdahale etti. Müdahale sırasında 1 kişi gaz fişeğinin isabet etmesi sonucu yaralanırken, 3 kişi de gazdan etkilendi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Behçet Dalmaz’ın haberine göre, Hakkari'ye 60 kilometre uzaklıkta, Kato Dağı'nın karşı tarafında bulunan 2 bin 600 rakımlı Mesken Dağı'nda askeri operasyonların yapılacağı ve aynı bölgede karakollar yapılacağı bilgisi üzerine, aralarında BDP Hakkari İl Başkanı Mustafa Miraz Çallı, Çukurca Belediye Başkanı Servet Tunç, BDP Merkez İlçe Başkanı Halit Soydan, bazı STK temsilcilerinin de bulunduğu yaklaşık 200 kişi, sabah saatlerinde araçlarla bölgeye gitti. Bölgeye 5 kilometre kala, kalabalığın önü burada önlem alan jandarma ve çevik kuvvet ekipleri tarafından kesildi.

Görevli bir binbaşı, tepelerde güvenlik sağlayamayacaklarını belirterek, kalabalığın burada demokratik bir şekilde eylemlerini yapmalarını söyledi. Bunun üzerine BDP Hakkari İl Başkanı Çallı ise bölgede söz konusu tepede karakol inşaatının yapılacağını ve aynı bölgede operasyonların olduğunu söyleyerek bölgeyi görmek istediklerini belirtti. Çallı, "Biz Buraya barış için geldik. Amacımız, barış sürecinin sekteye uğramaması. Bu konuda sizlere de görev düşüyor. Büyük bir olgunluk gösterip, yardımcı olursanız, hiç bir tatsızlık çıkmayacaktır" dedi.

Binbaşı bunun mümkün olmayacağını söyledi. Grup dağılmamakta direnince güvenlik güçleri müdahale etti. Taş atan göstericilere, güvenlik güçleri cop ve göz yaşartıcı bombalarla müdahale etti. Olaylar sırasında bir kişi gaz fişeğinin isabet etmesi sonucu başından yaralanırken, 3 kişi de gazdan etkilendi. İl Başkanı Çallı ise arada kalarak tartaklandı. Bu sırada grupta bulunan İl Başkanı Çallı'nın annesi Meryem Çallı da "Oğlum nerede" diye feryat etti.

Yaklaşık 20 dakika süren olayların ardından BDP'li yöneticiler tekrar askeri yetkililerle görüşerek, kalabalığın yukarıya gitmelerine izin vermelerin istedi. Bunun üzerine askeri yetkililer, sadece İl Başkanı Çallı ile yanında bulunan 4 STK temsilcisinin bölgeye gitmelerine izin verdi. Bunun üzerine de gerginlik sona erdi.