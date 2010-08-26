-HAKKARİ'DE AK PARTİ İL BAŞKANLIĞINA KORUMA HAKKARİ (A.A) - 26.08.2010 - Hakkari'de, AK Parti İl Başkanlığının da bulunduğu binanın güvenliğini sağlayan polis kulübesinin önüne yığılan kum torbaları, PVC ile kapatıldı. AK Parti İl Başkanlığı ile merkeze bağlı Durankaya beldesi belediyesine ait bir ofisin de bulunduğu Kayacan Caddesi'ndeki İl Özel İdaresine ait iş hanının güvenliğini sağlayan polis kulübesinin önüne yığılan kum torbaları, PVC sistemle çevrelendi. İl Özel İdaresine ait iş hanının güvenliğini sağlayan polis ekibi aracına terör örgütü PKK üyeleri tarafından yaklaşık 1 ay önce düzenlenen silahlı ve el bombalı saldırının ardından güvenlik önlemleri artırılmış, önlemler kapsamında polis kulübesinin önüne kum torbaları yığılmıştı.