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Hakkari'de, Afrin'le ilgili paylaşımlara 6 tutuklama

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)-HAKKARİ'de, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist unsurlara yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı' ile ilgili sosyal medya sayfalarında terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle göz

13 Şubat 2018 21:17

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)-HAKKARİ\'de, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Suriye\'nin Afrin bölgesindeki terörist unsurlara yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\' ile ilgili sosyal medya sayfalarında terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan  ve Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 13 kişiden 6\'sı tutuklandı.
TSK\'nın Suriye\'nin Afrin bölgesine başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin sosyal medya hesapları üzerinden provokatif eylem çağrıları yapanlara yönelik Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bu çerçevede, harekata ilişkin toplumu yanıltıcı, gerçeğe aykırı haber ve paylaşımlarda bulunan ve terör örgütü propagandası yapan 13 kişi belirlendi. Şüpheliler, önceki gün gözaltına alınarak, Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi.Sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 13 kişi\'den 6\'sı \'sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları\' gerekçesiyle tutuklanırken, 7 kişi de ifadelerinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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