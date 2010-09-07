-HAKKARİ'DE 9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ HAKKARİ (A.A) - 07.09.2010 - Hakkari'nin merkez ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK üyeleri arasında çıkan çatışmada, 9 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK üyeleri tarafından önceki gün kent merkezine bağlı Çaltıkuru Jandarma Karakol Komutanlığına yapılan roketatarlı saldırının ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Operasyonlar kapsamında arazi arama-tarama faaliyetini sürdüren güvenlik güçleri, Aksu köyü Güngören mevkisinde bir grup terör örgütü üyesi ile sıcak temas sağladı. Güvenlik güçlerinin ''dur'' ihtarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada, 9 terörist etkisiz hale getirildi. Hakkari Valisi Muammer Türker, bölgedeki operasyonların hava destekli devam ettiğini belirterek, teröristlerce açılan ilk ateş sonucu hafif yaralanan bir uzman çavuşun hastanede tedavisinin devam ettiğini bildirdi.