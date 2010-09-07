T24 LogoT24 Logo
Gündem

HAKKARİ'DE 9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ HAKKARİ (A.A)

07 Eylül 2010 19:31

-HAKKARİ'DE 9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ HAKKARİ (A.A) - 07.09.2010 - Hakkari'nin merkez ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK üyeleri arasında çıkan çatışmada, 9 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK üyeleri tarafından önceki gün kent merkezine bağlı Çaltıkuru Jandarma Karakol Komutanlığına yapılan roketatarlı saldırının ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Operasyonlar kapsamında arazi arama-tarama faaliyetini sürdüren güvenlik güçleri, Aksu köyü Güngören mevkisinde bir grup terör örgütü üyesi ile sıcak temas sağladı. Güvenlik güçlerinin ''dur'' ihtarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada, 9 terörist etkisiz hale getirildi. Hakkari Valisi Muammer Türker, bölgedeki operasyonların hava destekli devam ettiğini belirterek, teröristlerce açılan ilk ateş sonucu hafif yaralanan bir uzman çavuşun hastanede tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24