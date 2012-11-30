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Hakkari'de 8 PKK'lı öldürüldü

Hakkari'nin Aktütün bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda PKK'lıların, termal kameralar ve insansız hava araçlarıyla tespit edildiği belirtildi

30 Kasım 2012 21:45

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Aktütün bölgesinde PKK'ya karşı güvenlik güçleri tarafından başlatılan operasyonlarda 8 PKK'lı öldürüldü.

Dha'nın haberine göre, Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamada, Aktütün bölgesinde termal kameralar ve insansız hava araçlarıyla tespit edilen PKK'lılara hava destekli operasyon düzenlendiği açıklandı.

Valiliğin yazılı açıklaması şu şekilde:

"28 Kasım 2012 saat 18.00 sularında Aktütün bölgesinden termal kameralarla alınan terörist görüntüsü üzerine bölgeye insansız hava araçları yönlendirilmiştir. İnsansız hava araçları tarafından bölgede bulunan 8 teröristin tespit edilmesiyle bölgeye Hava Kuvvetleri ile destekli operasyon başlatılmıştır.

Yapılan operasyon neticesinde 29 Kasım 2012 saat 02.00 sularında, Şemdinli İlçesi Aktütün Köyü’nün batısında bulunan Avaşin, Basyan bölgesinde kış tertiplenme hazırlığı yaptığı değerlendirilen 8 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.

Vatandaşlarımız tarafından Şemdinli ilçesi Ortaklar Şose Deresi bölgesinde terör örgütü mensuplarının kış tertiplenmesinde kullandığı bir sığınağın bulunduğu ihbarı üzerine 28 Kasım 2012 tarihinde güvenlik kuvvetlerimiz tarafından geçici köy korucularımızla destekli arama icra edilmiştir."

Açıklamada, operasyonda ele geçirilen malzemelerin bulunduğu da belirtilirek, "Arama faaliyetlerinde tespit edilen sığınakta; 3 adet örgüt tarafından üretilen (tolsayra) el yapımı patlayıcı madde ateşleme düzeneği ve çok sayıda batarya bloğu, 1 adet RPG-7 mühimmatı ve sevk fişeği, çok miktarda yiyecek malzemesi, 3 goratex elbise, 5 top el yapımı patlayıcı madde imalatında kullanılan kablo çok sayıda kazı malzemesi (kazma, kürek vb.) ele geçirilmiştir" denildi.

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