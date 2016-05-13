Hakkâri'de çatışma; 6 asker şehit oldu!

Hakkâri'nin Çukurca ilçesine bağlı Çığlı üs bölgesinde sabaha karşı 04:50 sularında PKK’lılarla silahlı çatışma çıktı. Çatışmada altı asker şehit oldu, 8 asker de yaralandı.

Çatışma bölgesine sevk edilen bir Kobra helikopterinin de teknik bir arıza nedeniyle düşmesi sonu iki asker daha şehit oldu. Öte yandan, Fırat Haber Ajansı helikopterin PKK tarafından düşürüldüğü iddiasına yer verdi.

Genelkurmay Başkanlığı, operasyonların devam ettiği bölgede 6 PKK'lının öldürüldüğünü duyurdu.

TSK'nın açıklaması şöyle:

13 Mayıs 2016 Cuma günü saat 04.50 sularında, Hakkâri Çukurca Çığlı Üs Bölgesinde teröristlerle çıkan silahlı çatışma esnasında altı kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, sekiz kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır.

Teröristlere müdahale için bölgeye sevk edilen bir Kobra helikopterimiz ise Hakkâri Çukurca bölgesinde saat 05.50 sularında kaza kırıma uğramıştır. Teknik bir arızadan kaynaklandığı değerlendirilen bu elim kazada helikopter pilotu olan iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Kaza ile ilgili inceleme ve araştırma devam etmektedir.

Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla, bölgeye F-16 uçağı, taarruz helikopter kolu, insansız hava aracı ve takviye birlikler sevk edilmiş, şu ana kadar altı bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş olup operasyonlara devam edilmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Şehitlerin çoğunluğu

Kayseri Komando Tugayı'ndan

6 şehidin verildiği Çığlı Üs Bölgesi’nde çoğunlukla Kayseri Komando Tugayı’ndan askerlerin bulunduğu öğrenildi. Bölgede düşen, 2 pilotun şehit olduğu Kobra tipi helikopterin ise Sikorsky koluna korumalık yaptığı belirtiliyor. Helikopterin aciliyet nedeniyle tüm teknik hazırlıkları yaptıktan sonra havalanıp havalanmadığı da araştırılıyor. Net durumun kaza kırım raporuyla ortaya çıkacağı ifade edildi.

Askerlerin kimlikleri belli oluyor

İç güvenlik harekatı görevi nedeniyle bir süredir Hakkari Çukurca’da bulunan Kayseri 1’inci Komando Tugayı’nın Çığlı üs bölgesinde yapılan saldırıda, açılan ilk ateşte Gaziantep’in Nizip ilçesinden Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Sadettin Bakır (29), aslen Kırıkkaleli ancak Ankara Mamak ilçesinden Sağlık Astsubay Üsçavuş Merkan Şahin, Kayseri’nin Tomarza ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Nazmi Kapucu (38), piyade uzman Çavuş İbrahim Akarsu (26), Kahramanmaraş Göksun ilçesinden Piyade Uzman Çavuş Ali Kocakaya (25), Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinden, eşi Ankara Elmadağ ilçesinde yaşayan Piyade Uzman Çavuş Muammer Arı (30) şehit oldu.

Şehit pilotlardan birinin de Pilot Üsteğmen Müjdat Kerem Şahan olduğu öğrenildi.