Hakkari’de 7 köyde sokağa çıkma yasağı

Hakkari'nin il merkezi ve Çukurca ilçesindeki 7 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meydana gelebilecek terör olaylarının engellenmesi amacıyla 7 köyde ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı kararı alındığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz merkezine bağlı Ağaçdibi, Oğul, Çimenli ve Ceyhanlı köyleri, ilimiz Çukurca ilçesine bağlı Kazan, Kayalık ve Cevizli köyleri mülki sınırları içerisinde meydana gelebilecek terör olaylarının engellenmesi, bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, asayiş ve huzur ortamının, kamu düzeni ile vatandaşın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi gereğince, ilimiz merkezine bağlı Ağaçdibi, Oğul, Çimenli ve Ceyhanlı köyleri, ilimiz Çukurca ilçesine bağlı Kazan, Kayalık ve Cevizli köyleri mülki sınırları içerisinde 24 Ağustos 2016 günü saat 20.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup, giriş- çıkışlar da yasaklanmıştır."