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HAKKARİ'DE 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI  HAKKARİ (A.A)

09 Ağustos 2010 21:51

-HAKKARİ'DE 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI  HAKKARİ (A.A) - 09.08.2010 - Hakkari'de izinsiz yürüyüş yapan ve polise taşla saldıran gruptan 7 kişi gözaltına alındı.  Alınan bilgiye göre, Hakkari'de BDP il binası önünde toplandıktan sonra izinsiz yürüyüş yapmak isteyen, polisin uyarısına da taş ve molotofkokteyli ile karşılık veren gruba müdahalede bulunuldu.   Biber gazı ve basınçlı su ile yapılan müdahalenin ardından ara sokaklara dağılan göstericilerden 7'sinin, gözaltına alındığı bildirildi.  Kentte geniş güvenlik önlemleri alındı. 

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