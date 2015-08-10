Hakkari'de 7 gümrük memurundan 10 gündür haber alınamıyor

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Üzümlü Sınır Kapısı'nda görevli 7 gümrük memurundan, yaklaşık 10 saatten bu yana haber alınamadığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Yüksekova ilçesindeki Esendere Sınır Kapısı'nda görev yapan ve bir süre önce hizmet vermeye başlayan Çukurca ilçesindeki Irak sınırında bulunan Üzümlü Sınır Kapısı'nda geçici olarak görevlendirilen 7 gümrük muhafaza memuru, sabah saatlerinde Yüksekova'dan Çukurca'ya gitmek üzere minibüsle yola çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, gümrük memurlarının görev yerlerine gitmediklerinin tespit edilmesi üzerine telefonla ulaşmaya çalışan diğer görevliler, konuyu Kaymakamlığa bildirdi.

Güvenlik güçleri, yaklaşık 10 saatten bu yana haber alınamayan personelin bulunması için arama çalışması başlattı.