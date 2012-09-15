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'Hakkâri’de 6 günde 75 PKK’lı öldürüldü'

Hakkari Valiliği 6 günde yapılan operasyonlarda 75 PKK'lının öldürüldüğünü açıkladı

15 Eylül 2012 11:40

Hakkâri Valiliği’nden yapılan açıklamada, kentte 8-14 Eylül arasında PKK’ya yönelik operasyonlarda 4 askerin şehit olduğu, 75 PKK'lının da etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, “Şu ana kadar asker, polis, Özel Harekat ve geçici köy korucularıyla icra edilen operasyonlarda 4 askeri personel şehit olmuş, 75 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir” denildi.


4 kişi kaçırıldı


Van’da önceki gece Çaldıran-Doğubayazıt karayolunun 15. kilometresinde bulunan taş ocağı, bir grup PKK’lı tarafından basıldı.

Taş ocağındaki bazı iş makinelerini ateşe veren PKK’lılar, daha sonra 4 kişiyi yanlarına alarak kaçtı. Güvenlik güçleri, olayın ardından kaçan PKK’lıları bulmak için bölgede operasyon başlattı.

Batman’da da özel şirkete ait yol yapım şantiyesini basan PKK’lılar, 7 aracı ateşe verip yaktıktan sonra kaçtı.
 

İdil’de 6 kişi gözaltında


Şırnak’ın İdil ilçesinde AKP İlçe Başkanı’nın aracını kundakladıkları gerekçesiyle 6 kişi, gözaltına alındı.

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