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Hakkâri’de 6 asker yaralandı

Yaralı askerler helikopterle Hakkâri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

06 Kasım 2016 20:00

Hakkâri'nin Çukurca ile Yüksekova ilçeleri arasında bulunan Hisar Dağı bölgesindeki operasyon sırasında mayına basan 1 asker yaralandı. Aynı bölgede PKK’lılar tarafından yapılan havan saldırısında ise 5 asker yaralandı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, bugün öğlen saatlerinde Çukurca'nın doğusu ile Yüksekova arasındaki Hisar Dağı bölgesinde operasyonda olan güvenlik güçleri arasında bulunan bir asker, mayına basarak yaralandı. Ayın bölgede bulunan askerlere PKK’lılar, Kuzey Irak tarafından havanla saldırdı. Saldırıda 5 asker yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Hakkâri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Hakkâri'nin Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi Umurlu, Gediktepe ve Kamışlı üs bölgelerine PKK’lılar uzun namlulu silah ve havanla saldırı düzenledi. Üs bölgesindeki askerlerin karşılık vermesi üzerine çatışma yaşandı. Çatışmada ölü ya da yaralı olup olmadığı hakkında bilgi verilmedi.

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