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Hakkari'de 5 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ekiplerince iş yerinin deposuna düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 5 bin 250 paket sigara ve 650 litre mazot ele geçirildi

11 Kasım 2018 21:24

HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ekiplerince iş yerinin deposuna düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 5 bin 250 paket sigara ve 650 litre mazot ele geçirildi.
Terör örgütü PKK\'nın finans kaynaklarına yönelik operasyonlarını sürdüren jandarma ekipleri, Yüksekova merkezdeki iş yerine ait depoya baskın düzenledi. Operasyonda, depoda gümrük kaçağı 5 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ve 650 litre mazot ile 3 huni, mazot pompası ve 500 litrelik plastik bidon ele geçirildi.

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