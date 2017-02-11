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Ekonomi

Hakkari'de 474 gram zümrüt taşı ele geçirildi

Polis operasyonunda İran uyruklu 5 kişi gözaltına alındı

11 Şubat 2017 20:30

Hakkari'de düzenlenen operasyonda 474 gram zümrüt taşı taş ele geçirildi. Olayla ilgili biri İranlı 5 kişi gözaltına alındı.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, Şemdinli ilçesinde ikamet eden M.Ç. isimli şahsın irtibatlı olduğu tespit edilen şahıslar ile buluşmak ve elinde bulundurduğu kıymetli bir kısım taşları satmak üzere İstanbul'a gideceğinin bilgisi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile koordinasyon kurularak operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyonda, M.Ç., S.A., S.A., A.A., ve İran uyruklu F.Y. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. M.Ç. ve F.Y. isimli şahısların üzerlerinde ve kaldıkları otelde yapılan aramalarda toplam 474 gram ağırlığında zümrüt olduğu değerlendirilen taş ele geçirildi.

İstanbul'da adliyeye sevk edilen şahıslar savcılıktan ve emniyet müdürlüğünden serbest bırakılırken, İran uyruklu şahsın ise sınır dışı edilme işlemlerine başlandığı konu ile ilgili adli tahkikatın devam ettiği belirtildi.

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