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Hakkari'de 4 terörist öldürüldü HAKKARİ (A.A)

09 Şubat 2012 10:39

-Hakkari'de 4 terörist öldürüldü HAKKARİ (A.A) - 09.02.2012 - Hakkari Valisi Muammer Türker, Çukurca ilçesinde teröristlerce askeri birliğe düzenlenen saldırıda 4 teröristin ölü ele geçirildiğini bildirdi. Hakkari Valisi Türker, teröristlerce saat 02.30 sıralarında Çukurca ilçesi 49 nolu sınır taşındaki askeri birliğe yönelik ateş açıldığını söyledi. Türker, ''Terör örgütü üyelerinin ilk ateşinde 1 askerimiz şehit oldu, 6 askerimiz ise yaralandı. Güvenlik güçlerimizin karşılık vermesi üzerine yaklaşık 1,5 saat çatışma devam etti. Teröristlerin gecenin karanlığından faydalanarak kaçmasının ardından yapılan arama tarama faaliyetlerinde 4 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir'' dedi. Vali Türker, olaydan sonra bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığını bildirdi.

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