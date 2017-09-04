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Hakkari'de 4 PKK'lı öldürüldü

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi Güven Dağı bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen hava harekatında PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi

04 Eylül 2017 22:04

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Çukurca İlçesi Güven Dağı bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen hava harekatında PKK\'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Hakkari Valiliği, dün Çukurca İlçesi Güven Dağı batısındaki Kovan Tepe’ye yapılan saldırıda Piyade Sözleşmeli Er Halil İbrahim Gürel\'in şehit olmasının ardından bölgede başlatılan opersyonların devam ettiği açkladı. Valilik, saat 22.00 sıralarında saldırının gerçekleştirildiği bölgeye yapılan hava harekatında 4 PKK\'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirdi. 

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