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Hakkari'de 32 sanıklı FETÖ davası başladı

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ'de FETÖ soruşturması kapsamında 15 Temmuz darbe girişimine destek verdikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan 18'i tutuklu, 32 sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı

21 Ağustos 2017 23:17

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ\'de FETÖ soruşturması kapsamında 15 Temmuz darbe girişimine destek verdikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan 18\'i tutuklu, 32 sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.
Hakkari\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 15 Temmuz\'da darbe girişimine destek verdikleri gerekçesiyle, aralarında Hakkari Dağ ve Komando Tugayı eski Komutanı Tuğgeneral Ahmet Otal\'ın da bulunduğu 18\'i tutuklu, 32 sanık hakkında, \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek\', \'TBMM\'yi ortadan kaldırma veya görevini engellemeye teşebbüs etmek\', \'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek\' ve \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçlarından 10 yıldan, 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbete kadar değişen hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülülen davanın bugün ilk duruşmasına tutuklu sanıklar, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar, yakınları ve sanık avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.
Sanıkların kimlik tespitiyle başlayan duruşmada, savunma yapan tutuklu sanıklardan S.B. ve B.S, darbe girişimine destek vermediklerini ileri sürdü. Diğer sanıklar ise, mahkeme başkanının izinli olmasını gerekçe göstererek savunma yapmadı. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. 

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