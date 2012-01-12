-Hakkari'de 32 kilo eroin yakalandı HAKKARİ (A.A) - 12.01.2012 - Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 32 kilo eroin ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri H.D. yönetimindeki 01 BFF 74 plakalı otomobili takibe aldı. Hakkari-Van karayolu üzerinde durdurulan otomobil, İl Emniyet Müdürlüğüne getirilerek burada narkotik dedektör köpeklerinin yardımıyla arandı. Yapılan aramada, aracın ön koltuklarının altına gizlenmiş 32 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan H.D. emniyetteki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi.