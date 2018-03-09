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Hakkari'de 31 yerleşim alanı 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ Valiliği'nce, kent merkezi ile ilçelerdeki 31 yerleşim alanının 15 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği duyuruldu

09 Mart 2018 18:36

HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ Valiliği\'nce, kent merkezi ile ilçelerdeki 31 yerleşim alanının 15 gün süreyle \'özel güvenlik bölgesi\' ilan edildiği duyuruldu.
Hakkari Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, PKK ile diğer terör örgütlerinin son dönemdeki terör ve yıldırma saldırılarının, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği belirtildi. Saldırılar sonucu halkın ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ile seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldıkları kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:
\"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadır. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının sürdürülmesi, devlet ve milletimizin her türlü terör tehdidi ve saldırısından korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu\'nun ilgili maddesi gereğince kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarındaki 31 bölgenin, 10 Mart 2018 günü saat 00.00.01\'den 24 Mart 2018 günü saat 23.59.59\'a kadar \'Özel güvenlik bölgesi\' ilan edilmiştir.\"

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