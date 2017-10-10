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Hakkari'de 31 bölge, 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- HAKKARİ Valiliği, kent merkezi ve ilçelerindeki 31 yerleşim alanının 15 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu

10 Ekim 2017 12:32

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- HAKKARİ Valiliği, kent merkezi ve ilçelerindeki 31 yerleşim alanının 15 gün süreyle \'özel güvenlik bölgesi\' ilan edildiğini duyurdu.
Valilik\'ten yapılan açıklamada, PKK ve diğer terör örgütlerinin son zamanlardaki terör ve yıldırma saldırılarının, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği belirtildi. Saldırılar neticesinde vatandaşların ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ile seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldıkları kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:
\"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadır. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının sürdürülmesi, devlet ve milletimizin her türlü terör tehdidi ve saldırısından korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu\'nun ilgili maddesi gereğince kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarındaki 31 bölge, 11 Mayıs\'ta saat 00.01\'den 25 Ekim  saat 23.59\'a  kadar  \'özel güvenlik bölgesi\' ilan edilmiştir.\"

 

 

 

 

     

 

     

 

      

                                      

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