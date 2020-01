Hakkari'de 3 ilçe 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Hakkari Valiliği, Çukurca, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde bazı alanların ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edildiğini duyurdu. 20 Kasım Cuma günü başlayacak olan özel güvenlik bölgesi uygulaması, 4 Aralık gecesi sona erecek.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklama şöyle:

“İlimiz sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, ilimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız; ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar.

Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır.

Bu tedbirler kapsamında, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince;

Şemdinli ilçesi sınırlarında bulunan; Kurigan Tepe-Bermeş Tepe-Hale Tepe-Hezir, Güneydağı Doğu Kısmı, Ginse Tepe - Efkar Tepe - Kızga Tepe, Sarıselek-Koçkayalığı, Laddağı-Tahtakaya, Kürü Tepe-Beyaztoprak Tepe, Kesikkaya Tepe, Sivri Tepe, Sersüviski Doğusu, Korsila Tepe, Küneberek Tepe-Beyazdağ, Karakol Tepe-Siyahtaş Tepe-Beyaz Tepe, Menader Tepe-Kalereş Tepe, Kola Deresi-Kırçimenlik Tepe-Bulanık Tepe uzanımı hattı, Köprü Tepe, Nizar Tepe, Akpınar Dağı, Dolaylı Tepe-Çeşme Tepe, Hezir bölgeleri,

Çukurca ilçesi sınırlarında bulunan Üçtepeler-Kavga Yeri Tepe, Davul Tepe-Mevzi Tepe, Kavuşak-Karadağ bölgeleri, Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri sınırlarında bulunan güney ve kuzey bölgeleri, Şemdinli ilçesi sınırları içerisinde bulunan; Mehendi bölgesi, Aslan Dağı güneyi, Beyyurdu batısı, 2148 Rakımlı Tepe batısı, Akpınar Dağı batısı, Leylek Dağı kuzeyi, Verimsiz Toprak mevkii ve Herki Deresi doğusu arasında kalan bölge, 20 Kasım 2015 günü saat 00.00.01’den 4 Aralık 2015 günü saat 23.59.59’a kadar ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edilmiş olup vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır” denildi.