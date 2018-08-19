Hakkari'de 3 bin 500 rakımlı yaylada kuzu kırpma şenliği

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'ye 15 kilometre uzaklıkta bulunan 3 bin 500 rakımlı Bay köyü yaylasında düzenlenen Kuzu Kırpma Şenliği\'nda, küçükbaş hayvanlar kırpıldı. Köylüler, şenliğe davet ettikleri yakınlarıyla da sohbet etme fırsatı buldu.

​Merkeze bağlı Bay Köyü Yaylası’nda Kuzu Kırpma Şenliği düzenlendi. Küçükbaş hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, aşırı sıcağa aldırış etmeden güneşin altında kuzularını büyük bir özenle kırptı. Köylüler, 3500 rakımlı yaylada, davet ettikleri akrabalarıyla da sohbet etme imkanı buldu.

Köylüler, her yıl geleneksel olarak yapılan şenliği, bu yıl da huzur içinde gerçekleştirdiklerini belirtti. Köylülerden Şükrü Çiftçi, \"Bu şenliğimize Hakkari dışında yaşayan yakın akrabalarımızı da davet ettik. Onlar da gelip yaylanın o güzel havasını teneffüs edip, bizimle sohbet etme imkanı buldu. Bu tür gelenekler sayesinde, yılda bir kez de olsa il dışında yaşayan yakın akrabalarımızla bir araya gelme imkanımız oluyor. Yüce rabbim bu birliğimizi ve huzurumuzu bozmasın\" diye konuştu.

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