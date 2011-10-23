Hakkari'de 3 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı

T24 - Hakkari'nin Şemdinli ilçesi tekerli sınır jandarma taburunda keşif yapan askerlerden 2'si mayın patlaması sonucu şehit oldu. Öte yandan Hakkari'nin Çukurca ilçesi Kazan Vadisi'nde sürdürülen operasyonlarda PKK'lılarla sağlanan sıcak temasta 1 astsubay şehit oldu, 6 asker yaralandı.





Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi yakınındaki küçük Kato dağında bulunan güvenlik üs bölgelerine saldırı hazırlığı için keşif yapan PKK'lılar top atışları ve uzun namlulu silahlarla yaylım ateşine tutuldu. PKK'lıların gece karanlığından yararlanarak kaçtıkları belirtildi. Hakurk'taki PKK kamplarına düzenlenen saldırıda 3'ü üst düzey yönetici olmak üzere 7 PKK'lının öldürülmesinden sonra Beytüşşebap'ta 2 gündür kepenklerin açılmadığı belirtildi.



Beytüşşebap ilçesi yakınındaki küçük Kato dağında bulunan güvenlik üs bölgelerine dün gece saldırı hazırlığı için keşif yapan bir grup PKK'lının tespit edilmesi üzerine bölge yaylım ateşi altına alındı. Beytüşşebap Alay Komutanlığı ve üs bölgesinden top ve uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıdan sonra PKK'lıların gece karanlığından yararlanarak kaçtıkları belirtildi. Güvenlik güçlerinin keşif yapan PKK'lılara yönelik açtığı yaylım ateşi saniye saniye görüntülenirken, bölgede bugünde operasyon başlatıldığı öğrenildi. Öte yandan, savaş uçaklarının Hakurk bölgesine düzenlediği hava saldırısında aralarında PKK'nın 3 üst düzey yöneticisi olmak üzere 7 PKK'lının öldürülmesi üzerine Beytüşebap ilçe merkezinde 2 gündür kepenklerin açılmadığı belirtildi. İlçe merkezinde sadece eczane ve fırınların açık olduğu görüldü.

Ambulans helikopter hareketliliği



Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde Kazan Vadisi ve Işıklı Bölgesi'nde PKK'lılara yönelik operasyon sürüyor. Sabah saatlerinden itibaren helikopter hareketliliğinin yaşandığı Çukurca'da bu kez ambulans helikopterlerin sık sık Kazan Vadisi Bölgesi'ne gidip geldiği gözlendi. Top atışlarının duyulduğu çatışma bölgesinden de dumanların yükseldiği Çukurca'dan görüldü.



Kuzey Irak'a sıfır noktada bulunan Çukurca İlçesi'nde PKK tarafından yapılan baskının ardından başlatılan operasyon sürerken, sabah saatlerinde 2 kobra helikopteri sık sık Kazan Vadisi bölgesini bombaladı. Bölgeden dumanların yükseldiği gözlemlenirken, silah ve top seslerinin geldiği Kazan Vadisi'ne skorsky helikopterler de asker ve mühimmat taşıdı.



20. Sınır Jandarma Tugay Komutanlığı'nda ambulanslar hazır bulundurulurken, bugün ilk kez ambulans helikopterlerin çatışmaların yaşandığı Kazan Vadisi bölgesine gidip geldiği gözlendi. Hakkari yönünden gelen ambulans helikopterlerin Kazan Vadisi bölgesine gittikten sonra yine aynı güzergahtan Hakkari yönüne gittikleri görüldü.





