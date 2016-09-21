T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hakkari'de 2'si uzman çavuş 4 kişi kaçırıldı

Hakkari Valisi: Bölgedeki operasyonlar devam ediyor

21 Eylül 2016 15:16

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, yol kesen PKK'lıların 2'si uzman çavuş 4 kişiyi kaçırdığını söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere  göre, Hakkari-Çukurca karayolu üzerindeki Doğanlı köyü yakınlarındayol kesen PKK’lılar sivil bir aracı durdurdu. Araçta bulunan 2 uzman çavuş, şoför ve bir sivil vatandaşı indirerek kaçıran PKK'lıların yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ise olayı doğrulayarak, “Hakkari-Çukurca karayolu Doğanlı köyü yakınlarında yol kesen bölücü terör örgütü mensupları, araçtaki 2 uzman çavuş, şoför ve 1 sivil şahsı kaçırdı. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor” dedi.

ETİKETLER

HakkariPKK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24