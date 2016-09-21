Hakkari'de 2'si uzman çavuş 4 kişi kaçırıldı

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, yol kesen PKK'lıların 2'si uzman çavuş 4 kişiyi kaçırdığını söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Hakkari-Çukurca karayolu üzerindeki Doğanlı köyü yakınlarındayol kesen PKK’lılar sivil bir aracı durdurdu. Araçta bulunan 2 uzman çavuş, şoför ve bir sivil vatandaşı indirerek kaçıran PKK'lıların yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.



Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ise olayı doğrulayarak, “Hakkari-Çukurca karayolu Doğanlı köyü yakınlarında yol kesen bölücü terör örgütü mensupları, araçtaki 2 uzman çavuş, şoför ve 1 sivil şahsı kaçırdı. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor” dedi.