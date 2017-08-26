Hakkari'de 29 yer 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Behçet DALMAZ/ HAKKARİ,(DHA)- HAKKARİ merkez ve 3 ilçesine bağlı 29 yerleşim biriminde, 15 gün boyunca \'özel güvenlik bölgesi\' ilan edildi.

Hakkari Valiliği, kent merkezi sınırları içerisinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başladığını kaydetti. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, Devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır.29 bölge 27 Ağustos 2017 günü saat 00:00:01’den 10 Eylül 2017 günü saat 23:59:59’a kadar, \'Özel Güvenlik Bölgesi\' ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın bu bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır\"