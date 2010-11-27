Hakkari'de 27 Kasım gerginliği

T24 - Hakkkari'nin Yüksekova İlçesi'nde bugün sabah saatlerinde kepenkler açılmezken, PKK'nin 32. kuruluş yıldönümü için yürüyüş yapan bir gruba polis müdahale etti.



Çıkan olaylarda polis gazbombası ve tazyikli su ile göstericilere müdahale etti. Göstericiler de molotof ve taşlarla polise karşılık verdi. Dün gece başlayan olaylar sokak aralarında devam ediyor.





Şanlıurfa'da 27 Kasım alarmı



Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü PKK’nın sözde kuruluş tarihi olan 27 Kasım'da olası eylemlere karşı alarma geçirildi.Kent merkezindeki kamu kurum ve kuruluşları, bankalar ve halkın yoğun bulunduğu noktalarda güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkaran polis, kentin giriş ve çıkışlarını da kontrol altında tutuyor. Birçok noktada oluşturulan uygulama noktalarında, polis özellikle yabancı plakalı araçları durdurup içinde bulunanları kimlik kontrolünden geçirdikten sonra, araçların içi ile bagajlarını didik didik arıyor.



Korsan gösteri olasılığını da göz önünde bulunduran polis, daha önce terör örgütü lehine eylemlerin yapıldığı semtlerde zırhlı araçlar ile devriye sayısını arttırıp, yayalar üzerinde kimlik kontrolü yapıyor. Öte yandan, olası eylemlere karşı sık sık telsizler aracılığı ile dikkatli olunması yönünde anonslar yapılırken, nöbet tutan polislere de çelik yelek giymeleri uyarısında bulunuluyor. Gece boyunca yapılan genel asayiş kontrolleri sırasında polis, hakkında arama kararı bulunan çok sayıda kişiyi de yakalayarak gözaltına aldı.





