Hakkâri'de 25 bölgeye giriş çıkışlar yasaklandı

Hakkâri merkez ile Çukurca, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde 25 alan güvenlik bölgesi ilan edilerek giriş çıkışlar yasaklandı.

Hakkâri Valiliği, Çukurca, Yüksekova ve Şemdinli ilçesinin kırsal kesiminde 25 bölgenin askeri güvenlik bölgesi ilan edildiğini açıkladı. Açıklamada, şöyle denildi:

"İlimiz sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, ilimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, Devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Bu tedbirler kapsamıda 25 bölge 14 Kasım 2016 günü saat 00:00:01’den 28 Kasım 2016 günü saat 23:59:59’a kadar, özel güvenlik bölgesi ilan edilmiş olup vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır."