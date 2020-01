Hakkari'de 25 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Hakkari ve ilçelerindeki bazı alanların 15-29 Ekim tarihlerinde "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi. “Son dönemde artan terör eylemlerinin ekonomiye de olumsuz olarak yansıdığı” belirtilen açıklamada “Valilik Makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, Devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Hakkari merkez, Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerindeki bazı alanlar 15 Ekim saat 00.00.01'den, 29 Ekim saat 23.59.59'a kadar özel güvenlik bölgesi ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın belirtilen bölgelere izinsiz girmesi yasaklanmıştır.''

Özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlere ilişkin detaylı bilgiye valiliğin internet adresi üzerinden ulaşılabileceği de belirtildi.