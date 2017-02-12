Hakkari'de 24 yer özel güvenlik bölgesi oldu

Hakkari Valiliği, Hakkari merkez, Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca ilçelerindeki 24 yerleşim biriminin 12-26 Şubat tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

Valilik açıklaması şöyle:

"İlimiz sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, ilimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız; ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla;

“Koryürek - Samanlı Bölgesi, Mehendi Bölgesi, Müzgikaya Bölgesi, Sipendere Bölgesi, Eski Kırıkdağ Bölgesi, Otluca Kışlası Bölgesi, Bas Tepe Bölgesi, Keşe Tepe Özel Güvenlik Bölgesi, Erdağı Dikenli Bölgesi, Kilile Tepe Bölgesi, Cernil Tepe Bölgesi, Ganizark Mevkii, Bulhari Tepe Bölgesi, Busindi Dağı Bölgesi, Meskan Tepe Bölgesi, Kavaklı Bölgesi, Meydan Belek Yaylası, Ganizark Tepe-Sakar Dağ Bölgesi, Kovan Tepe-Arsan Dağı Bölgesi, Katran-Kelle Tepe Bölgesi, Geçimli Köyü Bölgesi, Ceylanlı Köyü Bölgesi, Fak Tepe Bölgesi, Pınaryayla Mevkii ve Kiper Tepe bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır.

“Bu tedbirler kapsamında, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince; İlimiz merkez, Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova İlçeleri sınırlarında bulunan; 24 bölge 12 Şubat 2017 günü ile 26 Şubat 2017 gününe kadar, 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiş olup vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır."