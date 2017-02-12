T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hakkari'de 24 yer özel güvenlik bölgesi oldu

Valilik, 2-26 Şubat tarihleri arasında uygulanacak yasak için açıklama yaptı

12 Şubat 2017 00:58

Hakkari Valiliği, Hakkari merkez, Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca ilçelerindeki 24 yerleşim biriminin 12-26 Şubat tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

Valilik açıklaması şöyle:

"İlimiz sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, ilimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız; ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla;

“Koryürek - Samanlı Bölgesi, Mehendi Bölgesi, Müzgikaya Bölgesi, Sipendere Bölgesi, Eski Kırıkdağ Bölgesi, Otluca Kışlası Bölgesi, Bas Tepe Bölgesi, Keşe Tepe Özel Güvenlik Bölgesi, Erdağı Dikenli Bölgesi, Kilile Tepe Bölgesi, Cernil Tepe Bölgesi, Ganizark Mevkii, Bulhari Tepe Bölgesi, Busindi Dağı Bölgesi, Meskan Tepe Bölgesi, Kavaklı Bölgesi, Meydan Belek Yaylası, Ganizark Tepe-Sakar Dağ Bölgesi, Kovan Tepe-Arsan Dağı Bölgesi, Katran-Kelle Tepe Bölgesi, Geçimli Köyü Bölgesi, Ceylanlı Köyü Bölgesi, Fak Tepe Bölgesi, Pınaryayla Mevkii ve Kiper Tepe bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır.

“Bu tedbirler kapsamında, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince; İlimiz merkez, Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova İlçeleri sınırlarında bulunan; 24 bölge 12 Şubat 2017 günü ile 26 Şubat 2017 gününe kadar, 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiş olup vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır." 

ETİKETLER

Hakkariözel güvenlik bölgesiaçıklamaterörvalilik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24