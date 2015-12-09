Hakkari'de 20 zırhlı araçla operasyon

Hakkari'de bir ihbar üzerine harekete geçen polis, Pehlivan Mahallesi'ne yaklaşık 20 zırhlı araçla operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre Hakkari polisi, aldıkları ihbar üzerine akşam saatlerinde operasyon için harekete geçti. Özel hareket timlerinin de desteğiyle yaklaşık 20 zırhlı araçla Musa Anter Caddesi trafiğe kapatılarak operasyon başlatıldı. Pehlivan Mahallesi'nde bir binaya yapılan operasyon yaklaşık 1 saat sürdü. Binadan 2 kişi gözaltına alınırken, operasyonla ilgili yetkililer tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.