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Hakkari'de 2 PKK'lı terörist teslim oldu

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından ikna edilen 2 PKK'lı terörist, silahsız ve techizatsız olarak teslim oldu

02 Ekim 2018 00:51

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından ikna edilen 2 PKK\'lı terörist, silahsız ve techizatsız olarak teslim oldu.
Hakkari Valiliği \'nden yapılan açıklamada 4 yıl önce terör örgütü PKK\'nın dağ kadrosuna katılan ve Şemdinli ilçesi ile çevresinde silahlı eylemlere katıldığı belirtilen 2 teröristin, güvenlik güçlerinin ikna etmesiyle teslim olduğu bildirildi. Derecik beldesinin kırsal alanında silahsız ve techizatsız olarak güvenlik güçlerine teslim olan 2 PKK ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:
\'\'PKK/KCK bölücü terör örgütüne 2014 yılında katılan 2 bölücü terör örgütü mensubu yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 01.10.2018 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi kırsal alanında teslim olmuşlardır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"

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