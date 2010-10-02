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HAKKARİ'DE 2 ASKER YARALANDI ANKARA (A.A)

02 Ekim 2010 19:32

-HAKKARİ'DE 2 ASKER YARALANDI ANKARA (A.A) - 02.10.2010 - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde sebebi tespit edilemeyen bir patlamada iki asker yaralandı. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çukurca'nın dağlık arazi kesiminde konuşlu bir birliğin bölgesinde bulunan paratonerin topraklama işlevi gören bakır çubuklarının bugün saat 00.25'te toprağa gömülmesi esnasında, sebebi henüz tespit edilemeyen bir patlama meydana geldi.  Patlama sonucu bir astsubay ve bir er yaralandı. Yaralı personel helikopterle sevk edildiği askeri hastanede tedavi altına alındı.

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