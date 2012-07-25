Hakkari'de 15 PKK'lı öldürüldü

Hakkari'de bir grup PKK'lının yol kesip örgüt propagandası yaptığıni ihbar alan güvenlik güçleri operasyon düzenledi. TRT'nin haberine göre hava destekli düzenlenen operasyonda ilk belirlemeye göre 15 PKK'lı öldürüldü.

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde yol keserek örgüt propagandası yaparak, kimlik soran PKK'lılarla güvenlik güçlerinin takibi sonrası sıcak temas sağlandı. Çatışmaların sürdüğü bölgeye özel harekat polisi ve asker sevk edildiği bildirildi.

Şemdinli'nin Derecik Beldesi yolu üzerindeki Rüzgarlı ve Bağlar Köyleri arasında yol kesip örgüt propagandası yaparak kimlik sorgusu yapan PKK'lılar dün geceden beri güvenlik güçlerince takibe alındı. Yapılan takip sonrası akşam saatlerinde bir grup PKK'lı ile Şemdinli'ye 15 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda sıcak temas sağlandı. Çatışma üzerine bölgeye özel harekat polisleri ile özel eğitimli komandolar sevk edildi. Yoğun bir helikopter ve uçak hareketliliğinin yaşandığı bölgede çatışmaların sürdüğü belirtildi. İlçe merkezindeki kamu kurumlarının önlerine de güvenlik önlemi amacıyla özel harekat polisleri yerleştirildi. D