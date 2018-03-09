Hakkari'de 14 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ ve Yüksekova ilçesinde, polis ve jandarmanın yaptığı yol kontrollerinde, iki ayrı araçta toplam 14 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari - Yüksekova arasındaki Yeni Köprü jandarma kontrol noktasında yapılan kontrollerde durdurulan araçta yapılan aramada, 2 kilo 250 gram eroin ele geçirildi. Yüksekova ilçe merkezindeki polis kontrol noktasında polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta ise 12 kilo 250 gram eroin ele geçirildi. Her iki olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.



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