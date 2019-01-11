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Hakkari'de 12 köy ve 42 mezra yolu kapandı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de dün etkili olan kar yağışı nedeniyle 12 köy ile 42 mezra yolu ulaşıma kapandı

11 Ocak 2019 15:31

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'de dün etkili olan kar yağışı nedeniyle 12 köy ile 42 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.
Kentte etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkilerken, kent merkezinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 12 köy ile 42 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi\'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan köy ve mezra yollarını açmak için çalışma başlattı.

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