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Hakkari'de 1 terörist yakalandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bölücü terör örgütü mensubu olmak suçundan aranan bir kişinin dün yakalandığı bildirildi.

17 Mart 2009 02:00

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bölücü terör örgütü mensubu olmak suçundan aranan bir kişinin dün yakalandığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bölücü terör örgütüyle mücadeleye ilişkin duyuruya göre, Van'ın Özalp ilçesi Yukarıbalçıklı köyünde, bölücü terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı, malzeme temin ettiği tespit edilen bir kişinin ev ve eklentilerinde dün yapılan aramada 1 Kaleşnikof piyade tüfeği ve bu silaha ait 20 mermi ele geçirildi.

Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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