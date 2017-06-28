Hakkâri'de 1 polis şehit oldu

Hakkâri merkeze bağlı Oğul köyü kırsalında PKK'ya yönelik operasyonda bir polisin şehit olduğu bildirildi.

Hakkâri Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK'ya yönelik faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz merkez Oğul köyü kırsal alanında devam eden operasyon esnasında bir polis memuru yaralanmış, sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."