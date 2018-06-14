Hakkâri'de 1 asker şehit oldu

Hakkâri'nin Çukurca İlçesi Zengil Tepe Üs Bölgesi'ne, PKK'lıların güdümlü füze ile düzenlediği saldırıda 1 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı.

​Çukurca ilçesinde Irak sınırındaki Zengil Tepe üs bölgesine, bugün PKK'lılar tarafından saldırı düzenlendi. Irak topraklarından atılan güdümlü füzeyle yapılan saldırıda, 1 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Yaralı askerler, bölgeden alınarak Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Saldırının ardından bölgeye takviye birlikler ile Kobra helikopterler sevk edildi. Bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Hakkari Valiliği'nden açıklama

Hakkari Valiliği de konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:



"14.06.2018 günü ilimiz Çukurca ilçesi Zengil Tepe üs bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucu 1 askerimiz şehit olmuş, 4 askerimiz yaralanmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."