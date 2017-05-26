Hakkâri'de 1 asker şehit oldu

Hakkâri'nin Çukurca ilçesi kırsalında PKK'lıların önceden döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, olay, saat 04.00 sıralarında Çukurca Avuş Tepe Bölgesi’nde meydana geldi. Bölgede bulunan 2’nci Hudut Tugay Komutanlığı’na bağlı birliklerde görevli bir uzman çavuş, PKK’lıların daha önceden araziye yerleştirdiği el yapımı patlayıcının inflak etmesi sonucu şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Yaralı askerler Hakkari’ye sevk edilirken, bölgeide geniş çaplı operasyon başlatıldı.