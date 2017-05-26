T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hakkâri'de 1 asker şehit oldu

El yapımı patlayıcı infilak etti

Fotoğraf: Arşiv

26 Mayıs 2017 13:23

Hakkâri'nin Çukurca ilçesi kırsalında PKK'lıların önceden döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, olay, saat 04.00 sıralarında Çukurca Avuş Tepe Bölgesi’nde meydana geldi. Bölgede bulunan 2’nci Hudut Tugay Komutanlığı’na bağlı birliklerde görevli bir uzman çavuş, PKK’lıların daha önceden araziye yerleştirdiği el yapımı patlayıcının inflak etmesi sonucu şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Yaralı askerler Hakkari’ye sevk edilirken, bölgeide geniş çaplı operasyon başlatıldı. 

ETİKETLER

HakkariÇukurca ilçesiPKKel yapımı patlayıcışehit

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24