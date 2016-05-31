Hakkâri'de 1 asker daha şehit oldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lılarla çıkan çatışmada 1 asker şehit düştü. TSK, Şemdinli kırsalında tespit edilen PKK hedeflerine yönelik hava harekâtı düzenlediğini duyurdu.

TSK'dan yapılan açıklamada, "31 Mayıs 2016 Salı günü Hakkari ili Şemdinliilçesi kırsalında yürütülmekte olan operasyonda, bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada biri ağır olmak üzere iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, yaralılar derhal hastaneye sevk edilmiş ancak durumu ağır olan silah arkadaşımız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 05.40'da şehit olmuştur" denildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar temenni ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

Şemdinli'ye hava harekâtı

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan diğer açıklamada, 31 Mayıs 2016 tarihinde Hakkari Şimdinli'de yürütülen operasyona yönelik alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu 01.05-01.58 saatleri arasında Hakkari/Şemdinli kırsalına, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiği kaydedildi.

Bölgede tespit edilen dört hedef (BTÖ silah mevzii ve barınağı) ateş altına alınarak imha edildiği kaydedildi.