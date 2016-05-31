T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hakkâri'de 1 asker daha şehit oldu

TSK, Şemdinli kırsalında tespit edilen PKK hedeflerine yönelik hava harekâtı düzenlediğini duyurdu

31 Mayıs 2016 12:29

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lılarla çıkan çatışmada 1 asker şehit düştü. TSK, Şemdinli kırsalında tespit edilen PKK hedeflerine yönelik hava harekâtı düzenlediğini duyurdu.

TSK'dan yapılan açıklamada, "31 Mayıs 2016 Salı günü  Hakkari ili  Şemdinliilçesi kırsalında yürütülmekte olan operasyonda, bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada biri ağır olmak üzere iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, yaralılar derhal hastaneye sevk edilmiş ancak durumu ağır olan silah arkadaşımız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 05.40'da şehit olmuştur" denildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına,  Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar temenni ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

 

Şemdinli'ye hava harekâtı

 

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan diğer açıklamada, 31 Mayıs 2016 tarihinde  Hakkari Şimdinli'de yürütülen operasyona yönelik alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu 01.05-01.58 saatleri arasında Hakkari/Şemdinli kırsalına, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiği kaydedildi.

Bölgede tespit edilen dört hedef (BTÖ silah mevzii ve barınağı) ateş altına alınarak imha edildiği kaydedildi.

ETİKETLER

asker şehit olduHakkarioperasyonPKK hedefleri vuruldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24