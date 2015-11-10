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Hakkari Yüksekova'da askeri konvoya saldırı; 1 astsubay hayatını kaybetti

Çatışmada 1 polis de yaralandı

10 Kasım 2015 11:29

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK mensuplarınca askeri konvoya gerçekleştirilen saldırıda 1 astsubay şehit oldu. Olay yerine giden polis ekipleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 1 polis yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şemdinli ilçesinden Yüksekova'ya gelen askeri konvoya Cumhuriyet Mahallesi'nde uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda 1 astsubay şehit oldu. Olay yerine giden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1 polis yaralandı.

Yaralı polis, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaçan PKK'lıların yakalanması için bölgede operasyon sürüyor.

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