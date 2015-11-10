Hakkari Yüksekova'da askeri konvoya saldırı; 1 astsubay hayatını kaybetti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK mensuplarınca askeri konvoya gerçekleştirilen saldırıda 1 astsubay şehit oldu. Olay yerine giden polis ekipleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 1 polis yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şemdinli ilçesinden Yüksekova'ya gelen askeri konvoya Cumhuriyet Mahallesi'nde uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildi.
Saldırıda 1 astsubay şehit oldu. Olay yerine giden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1 polis yaralandı.
Yaralı polis, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaçan PKK'lıların yakalanması için bölgede operasyon sürüyor.