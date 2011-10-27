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Hakkari Yüksekova 5,4'le sallandı

Hakkari Yüksekova'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

27 Ekim 2011 03:00

T24 - Hakkari Yüksekova'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.




Van’da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremden 5 gün sonra Hakkari’de de 5,4 büyüklüğünde bir deprem oldu.


Yüksekova ilçesi Dilekli mevkisinde sabah saat 11.04’te meydana gelen şiddetli depremin derinliği 18.3 kilometre olarak açıklandı. İlk belirlemelere göre; depremde can ve mal kaybı olmadı.


Hakkari Valisi Muammer Türker, depremle ilgili olarak ''Şu ana kadar il merkezi, ilçe ve bağlı köylerde herhangi bir sıkıntı yok. İncelemelerimiz devam ediyor'' dedi.


Türker, ''Yaralanan kimse yok. Sadece depremle birlikte paniğe kapılarak baygınlık geçirenler olmuş. 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla alınan vatandaşlar hastaneye kaldırılarak yapılan müdahaleyle kendilerine gelmeleri sağlanmıştır'' diye konuştu.


İlçe merkezi ve köylerde sıkıntı olmadığını belirten Kaymakam Üzeyir Aziz Özeren ise köylere ulaşarak bilgi almaya çalıştıklarını açıkladı.


Depremin ardından Yüksekova ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi.



 

Evlerin duvarlarında çatlak


Öte yandan, Çukurca ilçesinde okulda eğitim gördükleri sırada depreme yakalanan ve paniğe kapılan bazı öğrenciler sağlık ocağına götürüldü.


İlçedeki bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştuğu bildirildi.



 

Deprem gösteriyi bölmedi


PKK yandaşı bir grup sabah saatlerinde ilçede izinsiz gösteri yaptı. Grup, deprem sırasında ve sonrasında da eylemlerini sürdürdü.


Grup, güvenlik güçlerinin ''deprem oldu, vatandaşa yardımcı olmamız için dağılın'' anonsuna rağmen dağılmadı.



 

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