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HAKKARİ VE YÜKSEKOVA DA KARIŞTI HAKKARİ (A.A)

13 Ocak 2011 18:14

-HAKKARİ VE YÜKSEKOVA DA KARIŞTI HAKKARİ (A.A) - 13.01.2011 - Hakkari ile Yüksekova ilçesinde, BDP tarafından düzenlenen basın açıklamalarının ardından taş ve molotofkokteyli atan gruplara polis müdahale etti. Hakkari'de BDP il binasının önünde toplanan grup, Cumhuriyet Caddesi'nden Bulvar Caddesi'ne kadar yürüdü. Burada yapılan basın açıklamasının ardından dağılan gruptan bazı kişiler, Dağgöl Mahallesi'nde yeniden bir araya geldi. Burada güvenlik önlemi alan polise taş ve molotofkokteyli atan gruba polis ekipleri biber gazı ve basınçlı suyla müdahale etti. Yüksekova ilçesinde de bir grup, yola barikat kurup ateş yaktı. Polise taş ve molotofkokteyli atan grup, biber gazı ve basınçlı suyla dağıtıldı. Olayların ardından esnaf kepenk kapattı.

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