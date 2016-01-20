Hakkari ve Şırnak il merkezlerinin Yüksekova ve Cizre'ye taşınma süreci nasıl işleyecek?

Hakkâri il merkezinin Yüksekova’ya, Şırnak il merkezinin Cizre’ye taşınmasıyla ilgili kararın geçen hafta güvenlik zirvesinde verildiği ortaya çıktı. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, taşınma ve yeni altyapının oluşturulması için kurumlara 90 günlük süre tanınıyor. En az 15 kurum ve 500 memur yer değiştirecek.

Bunun için İçişleri Bakanlığı yasal düzenlemeyi hazırlayacak. Valilik, emniyet, jandarma ve adliye binalarının yanı sıra, bakanlıkların tüm il teşkilatları bu ilçelere taşınacak. Edinilen bilgiye göre, yapılan toplantılarda, bu iki il merkezinin değiştirilmesinde önceliğin güvenlik olduğu belirtildi. İllerin havaalanlarının bu ilçelerde olması, sınırlara yakınlıktan kaynaklanan sorunların daha iyi kontrol edilmesi, yerleşim yerlerinin düz olması nedeniyle büyümeye ve gelişmeye daha uygun olması gibi gerekçeler sıralandı. PKK’nın şehir merkezlerinden daha fazla faaliyet yürüttüğü bu ilçelerin, merkeze uzak olması nedeniyle hem kontrol açısından sorun yaşandığı, hem de müdahale etmekte zaman kaybedildiği dile getirildi.

Yasal düzenleme yolda

Taşınma için yasal düzenleme gerekiyor. İçişleri Bakanlığı’nın hazırlayacağı düzenleme tasarı olarak Meclis’e sunulacak. Yeni il yasasıyla düzenleme yapılırken, kamu kurum ve kuruluşlarının taşınması ve yeni altyapının oluşturulması için kurumlara 90 günlük süre tanınıyor. Taşınma, valilikler başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürlüklerinin yeni merkezlere kaydırılması anlamına geliyor. Bu durumda 15 kurumun ve 500’den fazla memurun yer değiştirmesi gerekecek.

Taşınacak kurumlar hangileri?

Plan hayata geçtiğinde İl Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Defterdarlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Aile ve Sağlık Müdürlüğü, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve son olarak İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nün taşınması gerekiyor.

Plan böyle işleyecek

Master Planı’nda, özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinde örgütlü olan bakanlıkların her birine görev ve sorumluluklar veriliyor. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un koordinasyonunda yürütülecek çalışmada, ilgili bakanlıklar sorunların çözümü için kendi planlarını hazırlayacaklar. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, sivil vatandaşların ihtiyacı olan sosyal yardımlarla ilgili plan yapacak. Tarım il müdürlükleri, üreticilerin kayıplarının giderilmesiyle ilgili adım atacak. Milli Eğitim İl Müdürlükleri, çocukların eğitim haklarının kesintiye uğramaması için çalışacak. Tüm bu çalışmalar, Kurtulmuş’un bakanlığının koordinasyonunda hayata geçirilerek, tek bir plan olarak uygulanacak.