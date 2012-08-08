Hakkâri ve Şemdinli ihbarı örgütten kaçan aşıklardan!

Hakkâri bölgesinde yaşanan saldırılarla bağlantılı ilginç bir olay ortaya çıktı. Bir süre önce verdikleri önemli bilgilerle güvenlik kuvvetlerinin alarma geçmesine neden olan biri kadın iki PKK’lının, saldırı eğitimi amacıyla bulundukları kamptan örgüt yönetiminin olumsuz baktığı “aşk ilişkisi” nedeniyle kaçtıkları öne sürüldü.

PKK’nın Türkiye-İran sınırının İran bölümündeki Şehidan kampından kaçan 18 yaşındaki R.Ö. ile Suriye uyruklu Rona kod adlı 21 yaşındaki R.Ş., silahsız biçimde 2 Temmuz’da Hakkâri’nin Şemdinli ilçesindeki ilçe jandarma komutanlığına gelerek teslim oldu. Milliyet gazetesinde Tolga Şardan imza lı habere göre, İki PKK’lı, saldırılarda kullanılmak amacıyla kendilerine teslim edilen bir Kaleşnikof otomatik tüfek ile şarjörü ve 26 merminin sakladıkları yeri göstedi ve PKK’nın yakın zamanda yapacağı eylemlerle ilgili bilgiler verdi.

İki PKK’lı, son 1 aydır hazırlıkların yoğunlaştığını, askerin geçiş istikametlerine mayın döşendiğini, eylem için diğer bölgelerden takviye kuvvet geleceğini, son 15 gündür Şemdinli’de keşif yapıldığını, eylemde saldırı, sızma, sabotaj ve destek gruplarının bulunacağını, savunma grubunun ise olmayacağını, üç ayrı noktaya 6 doçka silah, 6 havan, 6 suikast silahı yerleştirileceğini açıkladı. Alarma geçen güvenlik kuvvetleri ard arda yazışmalar yaparak bölgedeki hassasiyeti üst makamlara aktardı.

Sıla kod adlı Ağrılı R.Ö., Kuran kursu öğretmeni olmak istediğini, onu okula göndermeyen ailesine kızıp 16 yaşında evden kaçarak 2010’da örgüte sığındığını söyledi. R.Ö, örgüte Kuran okumasına izin veriğlmesiğini anlattı. Saldırı eğitimleri aldığını anlatan R.Ö., saldırı eğitimi almak için kampa getirilen Suriye uyruklu R.Ş. ile arasında duygusal yakınlaşma başladığını aktardı. R.Ö., bir süre sonra yakınlaşmanın aşka dönüştüğünü; örgütün ilişki yaşayan kadınları cezalandırdığı için de R.Ş. ile kamptan kaçtıklarını anlattı. Şehidan kampından yürüyerek Şemdinli’ye geldiklerini anlatan R.Ş. de sevgilisinin öldürülmesini önlemek için birlikte kaçtıklarını anlattı.

Saldırılar öncesinde verdikleri kapsamlı bilgilerle yaşanan bilançonun daha ağır olmasını engelleyen iki PKK’lının bu nedenle etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması gündeme geldi. Bu çerçevede, adli makamların gerekli işlemleri değerlendirmeye başladığı öğrenildi.