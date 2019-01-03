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Hakkari ve ilçelerinde okullara yarım gün kar tatili

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ ile Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca'da ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün öğleden sonrası için tatil edildi

03 Ocak 2019 15:20

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ ile Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca\'da ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün öğleden sonrası için tatil edildi.
Hakkari, Yüksekova, Çukurca ve Şemdinli\'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışının etkisin artırması, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu Hakkari kent merkezi ile kar kalınlığının yaklaşık yarım betreyi bulduğu Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca\'da bugün öğleden sonrası için ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.
Yetkililer, bölgedeki kar yağışını süreceğini, kapalı olan köy yollarının açılması için de çalışmaların sürdüğünü söyledi.

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