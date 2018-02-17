Hakkari ve Afrin'de iki asker şehit, 1 asker yaralandı oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik gerçekleştirdiği saldırıda bir, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde de bir asker olmak üzere 2 asker şehit oldu. Genelkurmay, Şemdinli'de 1 askerin de yaralandığını bildirdi.

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 29'uncu güne girildi. Karadan şiddetli çatışmaların devam ettiği Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısında bulunan Afrin kırsalındaki Cinderes bölgesi ile Kilis'in karşısında bulunan Raco beldesi kırsalındaki YPG mevzileri, insansız hava araçlarıyla belirlenip koordinatları sınırda konuşlu topçu bataryaları ile Türk Hava Kuvvetlerine bildiriliyor. Topçu bataryaları, fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlarla karadan, jetler ise havadan YPG'lilerin mevzi, barınma, karargah, kontrol ve toplanma alanlarını ateş altına alıyor. Karadan ve havadan vurulan hedefler, imha ediliyor. Bombalanan YPG hedeflerinden yükselen duman, Kilis ve Hatay sınırlarından da görülüyor. YPG'lilerin zaman zaman gizlenmek ve insansız hava araçları ile jetlerin görüş açısını kapatmak amacıyla siyah duman çıkarmak için lastik yaktıkları da görüldü.

"1595 terör örgütü mensubu öldürüldü"

Harekâtın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Son bir günlük süreçte kara ve hava operasyonlarıyla 44, toplamda ise 1595 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Kilis'e 3 roket atıldı



Suriye'nin Afrin kenti kırsalında YPG'lilerin ateşlediği 3 roket, Kilis'te sınır hattındaki arazilere düşüp patladı. Roketlerin isabet ettiği zeytinliklerde yaralanan olmazken, sınırda konuşlu topçu birlikleri, hedefleri ateş altına aldı.

Suriye'nin Afrin kenti kırsalından fırlatılan 1 roket, Kilis merkeze bağlı Kocabeyli köyündeki Sait Çelebi'ye ait eve isabet etti. Tavanından girdiği evin mutfağında patlayan roket hasara yol açtı. 3 kişinin bulunduğu evde yaralanan olmadı. Saldırının ardından sınırda konuşlu topçu birlikleri, roketin atıldığı bölgeyi fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına alındı.

2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Genelkurmay Başkanlığı, Hakkari Şemdinli'de 1, Zeytin Dalı Harekatı'nda ise 1 olmak üzere 2 askerin şehit olduğunu açıkladı. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"17 Şubat 2018 tarihinde Hakkâri/Şemdinli bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir silah arkadaşımız yaralanmıştır. Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında icra edilen operasyonlarda ise bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırılarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."