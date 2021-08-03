Hakkari Valisi: Yollarımızda, köprülerimizde, alt ve üst yapılarda hasar var

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova İlçesi ile Esendere beldesinde dün meydana gelen sel sonrası yaptığı açıklamada "Yollarımızda, köprülerde, menfezlerimizde, içme sularında, alt ve üst yapılarda hasarlar var. İnşallah tüm kurumlarımızın el birliğiyle en kısa zamanda sorunlarını çözeceğiz" dedi.

Yüksekova İlçesi ile Esendere beldesinin bazı mahallelerinde dün etkili olan sağanak sonrası sel meydana geldi.

İlçenin İnanlı, Akalan mahalleleri ile Gökyurt ve Adaklı köylerinde sel hasara neden oldu. Vali İdris Akbıyık, beraberindeki Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ve Hakkari Tarım ve Orman Müdürü Vahap Şimşek ile birlikte selin etkili olduğu bölgeleri ziyaret etti.

Vali Akbıyık, sel nedeniyle Yüksekova İlçesi ile Esendere beldesine bağlı mahallelerin yollarının, içme sularının ve tarım arazilerinin hasar gördüğünü söyledi. Bölgede durum tespiti yapıp vatandaşların dertlerini dinlediklerini belirten Vali Akbıyık, ilgili tüm ekiplerin bölgede tespit çalışması yürüttüğünü söyledi. Vali Akbıyık, "Yollarımızda, köprülerde, menfezlerimizde, içme sularında, alt ve üst yapılarda hasarlar var. İnşallah tüm kurumlarımızın el birliğiyle en kısa zamanda sorunlarını çözeceğiz. Biz de bugün köylerimizi büyük oranda ziyaret ettik. Allah beterinde korusun buradan Antalya’ya, Muğla’ya geçmiş olsun diyorum" diye konuştu.